В Госдуме отреагировали на слова норвежского лыжника о россиянах

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что не стоит допускать россиян на международную арену, связаны, прежде всего, с правильно поставленным вопросом. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Тут спортсмен взял и вышел к журналистам сделать заявление, такого не бывает. Вот он вышел к журналистам и сказал, что хочет сделать заявление. Это редко бывает, поэтому, скорее всего, журналистов попросили ему позвонить с правильным вопросом», — заявила Журова.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Пока неизвестно, сколько российских лыжников смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Малин и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее норвежский лыжник заявил, что русские не должны выступать ни в каких соревнованиях.