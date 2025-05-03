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Дзюба заявил, что выполнил все, что хотел

Дзюба о победе «Акрона» на «Динамо»: я выполнил все, что хотел
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ФК «Акрон»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил после победы над махачкалинским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), что выполнил все, что хотел, передает «Матч ТВ».

«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Теперь можем спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрепки. И я глобально выполнил все, что хотел», — сказал Дзюба.

«Акрон» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Дзюба.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко. На четвертой строчке идет московский «Спартак», набрав 50 баллов.

Ранее Дзюба побил рекорд чемпионатов России.

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