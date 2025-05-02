Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побил рекорд чемпионатов России по победным голам, передает Transfermarkt.

Дзюба забил 47-й победный мяч в Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче с махачкалинским «Динамо». Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по этому показателю (46).

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко. На четвертой строчке идет московский «Спартак», набрав 50 баллов.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что Артем находится в потрясающей форме.