Норвежский лыжник о россиянах: с ними всегда было хорошее соперничество

Лыжник Клебо о россиянах: с ними всегда было хорошее соперничество

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что с россиянами всегда было хорошее соперничество, передает Dagbladet .

«С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным», — сказал Клебо.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Пока неизвестно, сколько российских лыжников смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Малин и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Елена Вяльбе сделала заявление по поводу допуска российских лыжников.