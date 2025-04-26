Тренер клуба РПЛ назвал VAR катастрофой

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко раскритиковал работу VAR после матча Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата», передает «Чемпионат».

«В футболе может случиться всякое. Можно сказать, что сегодня в игре с «Ахматом» была серия пенальти. На мой взгляд, то, что у нас происходит с VAR, — катастрофа. В одной штрафной площади смотрится все, а в другой — ничего», — сказал Гончаренко.

«Пари НН» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный мяч забил в компенсированное к первому тайму время Хуан Босельи. В самом конце матча не реализовал пенальти футболист «Ахмата» Надер Гандри.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место, набрав 23 очка. «Ахмат» идет на 14-й строчке, отставая от «Пари НН» по дополнительным показателям.

Ранее «Динамо» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ.