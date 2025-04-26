«Динамо» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Виталий Мешков.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

В следующем туре РПЛ дома примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Динамо» на следующий день на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов», начало игры — 18:30 мск.

Ранее победу «Краснодара» над «Динамо» назвали чемпионской.