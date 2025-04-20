В Госдуме заявили, что Россия потеряла поколение фигуристов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что Россия потеряла поколение фигуристов без международных турниров, передает Sport24.

«Я первая сказала, что мы потеряли поколение без выступлений на международном уровне. Слава Богу, у нас достаточно длинная скамейка. Не думаю, что мы сильно упадем в результатах. Но какая-то возрастная группа выпала», — сказала Роднина.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Этери Тутберидзе раскрыла, кто противится возвращению российских фигуристов.