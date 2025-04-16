Тутберидзе раскрыла, кто противится возвращению российских фигуристов

Многие страны против возвращения на лед российских фигуристов, поскольку в их отсутствие представители этих государств могут бороться за медали на международных соревнованиях. Об этом заявила заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе, чьи слова приводит Sport24 со ссылкой на японское телевидение.

«Конечно, нам надо выходить уже. Потому что хватит уже сидеть. Конечно, выпускать Россию маленьким странам не очень-то и хочется, потому что они наконец получили возможность, это правда, абсолютно, побороться за медали», — убеждена Тутберидзе.

Специалист задалась вопросом, как произойдет возвращение России. Она допустила, что отстранение фигуристов затягивается, чтобы они отвыкли от соревновательной атмосферы и вернулись неконкурентоспособными.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах с весны 2022 года. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). 20 декабря 2024 года ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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