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Призыв не допускать российских хоккеистов до ОИ назвали шантажом

Журова назвала шантажом призыв не допускать хоккеистов РФ до ОИ в 2026 году
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала шантажом призыв экс-капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша не допускать российских хоккеистов до Олимпийских игр в 2026 году. Ее слова передает Sport24.ru.

«С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии в игровых видах спорта», — поделилась Журова.

По ее словам, на этот закон должны были отреагировать в Международном олимпийском комитете, так как подобные законы «являются прямым нарушением Олимпийской хартии» и вмешательством в дела комитета.

Журова уточнила, что допуск российских хоккеистов на Олимпийские игры будет поводом для отстранения сборной Латвии, при чем со стороны Олимпийского комитета.

До этого российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25.

Ранее Александр Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.

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