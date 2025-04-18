Российский хоккеист стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25.

31-летний российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

Вторым в списке лучших бомбардиров стал Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 116 (32+84) очков. Третью строчку разделили Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»), набравшие 106 (52+54) и 106 (43+63) соответственно.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам прошлого сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

«Тампа» с Кучеровым завершила регулярный чемпионат поражением от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4. Встреча состоялась в ночь на 18 апреля. В первом раунде плей-офф хоккеисты «Лайтнинг» сразятся с «Флоридой Пантерз».

Ранее Александр Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.