Фетисов отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Панарина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил надежду, что обвинения в адрес российского игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сексуальных домогательствах не соответствуют действительности. Его слова приводит РИА Новости.

«Не имею никакого понятия о том, что там могло произойти. Но очень важно понимать, что в НХЛ моральный облик лиги для них важнее всего. И важнее самых крутых имен. Я надеюсь, что все же это фейковая история», — заявил Фетисов.

17 апреля появилась информация, что Панарин заплатил деньги женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. В СМИ утверждалось, что инцидент произошел в конце 2023 года. Панарин забрал телефон у работницы клуба и предложил забрать его из гостиничного номера. Там россиянин прижал ее к кровати, однако девушка оттолкнула хоккеиста и забрала свое устройство.

Сотрудница покинула клуб летом 2024 года, подписав соглашения о неразглашении с Панариным и компанией MSG Sports, которая владеет клубом.

Ранее Панарин не исключил возвращения в Россию.