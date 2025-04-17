Панарин откупился от женщины, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заплатил деньги женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что инцидент произошел в конце 2023 года. Панарин забрал телефон у работницы клуба и предложил забрать его из гостиничного номера. Там россиянин прижал ее к кровати, однако девушка оттолкнула хоккеиста и забрала свое устройство.

Отмечается, что девушка покинула клуб летом 2024 года, подписав соглашения о неразглашении с Панариным и компанией MSG Sports, которая владеет клубом.

33-летний Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс». В текущем регулярном сезоне НХЛ он провел 79 матчей, в которых набрал 89 (37+52) очка.

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин не исключил возвращения в Россию.