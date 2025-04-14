Роднина: надо, чтобы в шаговой доступности были не детские сады и церкви, а спортивные площадки

Роднина: в шаговой доступности должны быть спортплощадки, а не церкви и детсады

Депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что спортивные площадки должны быть в шаговой доступности, передает Sport24.

«Если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди, то, наверное, надо делать больше спортивных объектов. Чтобы у нас в шаговой доступности были не детские сады и церкви, а спортивные объекты», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Пока неизвестно, в каком статусе будут выступать россияне на зимней Олимпиаде 2026 года.

Ранее Роднина заявила, что ей никогда не предлагали сменить гражданство.