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В Госдуме ответили на вопрос о поменявших гражданство спортсменах

Роднина: мне никогда не предлагали поменять гражданство
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ей никогда не предлагали ли ей сменить гражданство, когда она была спортсменкой. Ее слова приводит Sport24.

«Мне лично никогда не предлагали — понимали, что без толку», — заявила Роднина.

Также она добавила, что ее устраивала сборная СССР, в которой она показывала высокие результаты.

29 марта российская теннисистка объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Ранее фигуристка Софья Самоделкина перешла под флаг Казахстана, а Анастасия Губанова — под флаг Грузии.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина заявила, что не хочет пробовать жить на пенсию.

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