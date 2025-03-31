В Госдуме ответили на вопрос о поменявших гражданство спортсменах

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ей никогда не предлагали ли ей сменить гражданство, когда она была спортсменкой. Ее слова приводит Sport24.
«Мне лично никогда не предлагали — понимали, что без толку», — заявила Роднина.
Также она добавила, что ее устраивала сборная СССР, в которой она показывала высокие результаты.
29 марта российская теннисистка объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Ранее фигуристка Софья Самоделкина перешла под флаг Казахстана, а Анастасия Губанова — под флаг Грузии.
В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.
Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.
Ранее Роднина заявила, что не хочет пробовать жить на пенсию.