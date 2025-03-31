В Госдуме ответили на вопрос о поменявших гражданство спортсменах

Роднина: мне никогда не предлагали поменять гражданство

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что ей никогда не предлагали ли ей сменить гражданство, когда она была спортсменкой. Ее слова приводит Sport24.

«Мне лично никогда не предлагали — понимали, что без толку», — заявила Роднина.

Также она добавила, что ее устраивала сборная СССР, в которой она показывала высокие результаты.

29 марта российская теннисистка объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Ранее фигуристка Софья Самоделкина перешла под флаг Казахстана, а Анастасия Губанова — под флаг Грузии.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина заявила, что не хочет пробовать жить на пенсию.