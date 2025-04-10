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Игрок «Динамо» нацелился на рекорд по забитым голам

Футболист «Динамо» Тюкавин хочет побить рекорд Дзюбы по голам за сборную России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пообещал сделать все возможное, чтобы побить рекорд Артема Дзюбы по забитым мячам за сборную России, передает «Матч ТВ».

«Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма. Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться», — сказал Тюкавин.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта. На счету Тюкавина один забитый мяч.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно место проведения финала Кубка России по футболу.

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