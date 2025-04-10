Игрок «Динамо» нацелился на рекорд по забитым голам

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пообещал сделать все возможное, чтобы побить рекорд Артема Дзюбы по забитым мячам за сборную России, передает «Матч ТВ».

«Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма. Когда восстановлюсь, буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Артема. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться», — сказал Тюкавин.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта. На счету Тюкавина один забитый мяч.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно место проведения финала Кубка России по футболу.