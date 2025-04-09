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Стало известно место проведения финала Кубка России по футболу

«Матч ТВ»: финал Кубка России в 12-й раз пройдет в «Лужниках»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что суперфинал Кубка России в 12-й раз примет стадион «Лужники». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник отмечает, что решающий матч состоится 1 июня.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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