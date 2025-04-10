РУСАДА проверило на допинг Дзюбу впервые за пять лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверила форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу на допинг впервые за пять лет, передает RT.

Футболиста в последний раз проверяли на допинг в 2020 году.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Встреча состоится 13 апреля. Стартовый свисток главного арбитра матча запланирован на 14:30 по московскому времени.

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