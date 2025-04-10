Российский боец MMA пошутил, что Дзюбе выдали витамины для храбрости

Чемпион лиги ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин отреагировал на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, который заявил, что сможет побить многих легковесов ММА, передает mma.metaratings.ru.

Также Дзюба заявил, что может одолеть чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева.

«Ничего себе, Артему выдали витамины для храбрости. Если Исламу связать ноги, а Дзюба всегда играет в футбол так, как будто у него связаны ноги, то даже тогда Махачев его победит», — сказал Малыхин.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Дзюба заявил, что способен победить/