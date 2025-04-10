Черчесов ответил, кого можно назвать «футбольным Овечкиным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого можно назвать «футбольным Овечкиным». Его слова приводит «Советский спорт».

«Кого можно назвать «футбольным Овечкиным»? Футболистов много классных. В настоящее время это Месси, Роналду, Винисиус. Можно многих назвать. Холанд, с которым мы с Казахстаном недавно пересекались», — заявил Черчесов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее российский вратарь вошел топ-4 лучших голкиперов мира.