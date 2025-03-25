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Чемпиона мира по акробатике заподозрили в жестоком обращении с детьми

Mash: российского акробата Дудченко подозревают в жестоком обращении с детьми
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trener_dudchenkoalexey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция проверяет многократного чемпиона мира по спортивной акробатике Алексея Дудченко на предмет жестокого обращения с детьми на тренировках. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, заявление в правоохранительные органы написала мать пятилетнего мальчика — одного из воспитанников Дудченко. Она призналась, что выбрала именно этого тренера из-за имеющихся у него регалий, а также проблем со здоровьем у сына — у ребенка заваливалась во внутрь стопа. Женщина посчитала, что Дудченко сможет это исправить.

Однако уже после второго занятия мальчик пожаловался на тренера. Женщина посмотрела занятие по камерам, так как родители не допускались на тренировки, и увидела, как Дудченко тащит плачущего ребенка за руки. Мать забежала и увидела кровоподтеки на теле ребенка. После занятий у мальчика появился нервный тик, он стал бояться взрослых и сейчас проходит курс у психиатра.

Дудченко — многократный чемпион мира и Европы по спортивной акробатике, заслуженный мастер спорта России.

Ранее стала известна судьба российских легкоатлетов на международной арене.

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