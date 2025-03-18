Дзюба обратился к фанатам перед матчем сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона Артем Дзюба в своем Telegram-канале записал обращение к болельщикам и позвал их на матч сборной России против национальной команды Гренады.

«Я давно не был в сборной. Очень многие говорили добрые слова и хотели увидеть меня здесь – есть огромная возможность нам всем увидеться на стадионе. Приходите, пожалуйста, обязательно поддержите – первый матч нашей сборной в этом году», — сказал он.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

По информации СМИ, Дзюба выведет команду с капитанской повязкой на матч с Гренадой.

Ранее иностранный футболист пожелал удачи Дзюбе в сборной России.