Иностранный футболист пожелал удачи Дзюбе в сборной России

Бывший футболист «Ростова» Игор Лоло пожелал форварду Артему Дзюбе побить рекорд по забитым мячам в сборной России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не удивлен, что он побил рекорд результативности в российском футболе и теперь желаю ему побить рекорд уже в сборной России. Уверен, это получится», — сказал Лоло.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее Дзюба рассказал, что для него значит вызов в сборную России.