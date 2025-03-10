«Были сонными»: Овечкин остался недоволен игрой «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победного матча с «Сиэтл Кракен» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признался, что не совсем доволен игрой команды. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Думаю, это наша вторая игра, когда мы медленно начинаем. Все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первая смена во втором периоде как бы разбудила нас, и, как вы могли видеть, в третьем периоде у нас было много шансов забить», — заявил Овечкин.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ.