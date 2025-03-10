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Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ за один календарный месяц
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд именитого канадца Уэйна Гретцки по голам за один календарный месяц в истории Национальной хоккейной лиги.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Для Овечкина эта шайба стала 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре по ходу своей карьеры.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После победы над «Сиэтлом» «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени. Плей-офф НХЛ стартует в апреле.

Ранее Артем Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.

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