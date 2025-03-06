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Министр спорта Дегтярев назвал ключевую ошибку прошлого руководства Олимпийского комитета РФ

Министр спорта Дегтярев назвал отказ от увеличения штата юристов ошибкой ОКР
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев упрекнул прошлое руководство ОКР в слабой работе по защите отечественных спортсменов на международном уровне. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, необходимо было расширять штат юристов, чтобы эффективнее в судах отстаивать права российских атлетов на участие в международных турнирах.

«Находясь под жесткими санкциями и баном в международных судах, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты», — заявил Дегтярев.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее стало известно, продлят ли дисквалификацию Камиле Валиевой за отказ вернуть медали.

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