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Стало известно, продлят ли дисквалификацию Валиевой за отказ вернуть медали

Валиевой не продлят дисквалификацию за отказ вернуть медали
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Александр Вильф/РИА Новости

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что фигуристке Камиле Валиевой не продлят срок дисквалификации за отказ вернуть медали, передает РИА Новости.

«Продление или увеличение срока дисквалификации за отказ спортсменки вернуть медали или денежные призы не предусмотрено», — сказали в РУСАДА, сославшись на общероссийские антидопинговые правила.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.

Ранее стало известно, как решится судьба медалей Валиевой.

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