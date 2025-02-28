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«Динамо» и «Локомотив» назвали составы на первый матч после рестарта РПЛ

«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч 19-го тура чемпионата России
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РИА Новости/Сергей Бобылев

Махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Поединок станет первым после рестарта национального первенства после зимней паузы.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Сулейманов, Пиняев.

Поединок состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Алексей Сухой.

Махачкалинская команда после 18-ти туров национального первенства идет на 11-м месте в турнирной таблице (РПЛ), набрав 17 баллов. В активе «железнодорожников» 35 очков, команда занимает пятую строчку.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

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