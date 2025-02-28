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Спорт

Чемпионат России возвращается: «Локомотив» сражается с дебютантом РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Григорий Соколов/РИА Новости
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва махачкалинское «Динамо» играет с московским «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
1-й тайм
28 февраля 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
9' Касинтура
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

9' Касинтура

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'23

Сундуков не смог обыграть Ненахова и проникнуть в штрафную «Локомотива».

'21

Батраков подал с углового в штрафную «Динамо», но защитники выбили мяч. Подбор остался за «железнодорожниками». Последовала еще одна подача в штрафную махачкалинцев и удар головой, но прямо в руки вратарю Волку!

'19

Опасно! Самошников красиво обыграл двоих соперников и нанес удар в дальнюю «девятку» из пределов штрафной, однако защитник «Динамо» Пальцев своей головой заблокировал этот выстрел и выбил мяч на угловой.

'17

Батраков подал в штрафную «Динамо», и Пиняев нанес удар в падении через себя! Однако кто-то из игроков «Локомотива» сфолил в атаке, и судья остановил игру.

'15

«Локомотив» заработал штрафной на чужой половине поля.

'13

Кагермазов вернулся на поле. «Локомотив» тем временем опять контролирует мяч.

'11

20-летний полузащитник «Локомотива» Данила Годяев случайно ударил локтем в бровь Кагермазову и рассек ее. Врачи оказывают помощь игроку «Динамо», хлещет кровь.

'9

ГОООООЛ!!! «Динамо» открывает счет — 1:0!

Махачкалинцы заработали угловой. Магомедов подал в штрафную «Локомотива», защитники выбили мяч, но подбор остался за «Динамо». В итоге Касинтура нанес точный удар с линии штрафной — под правую штангу — и открыл счет!

'7

Очередная атака «Локомотива» завершилась тем, что Батраков отдал красивый, но неточный пас пяткой.

'5

«Локомотив» полностью контролирует мяч.

'3

«Железнодорожники» заработали штрафной на чужой половине поля. Батраков вместо навеса отдал пас на Баринова, а тот нанес удар по воротам: мимо створа.

'1

Самошников пытался проникнуть в штрафную «Динамо», но не преуспел в обыгрыше защитника.

'1

Матч начался!

18:55

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Сулейманов, Пиняев.

18:50

Стартовый состав «Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Российская премьер-лига (РПЛ) возвращается после зимнего перерыва. «Динамо» из Махачкалы принимает «Локомотив» в 19-м туре чемпионата.

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