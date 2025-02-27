Норвежский лыжник назвал самую безумную победу в жизни

Клебо назвал победу в спринте на домашнем ЧМ самой безумной в своей жизни

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал победу в спринте на домашнем чемпионате мира самой безумной в жизни. Его слова приводит NRK.

«У меня нет слов, это невероятно. Посмотрите, как реагирует публика! Лыжники не привыкли к такому, но вот так мы умеем делать это в Тронхейме. Мы проделали огромную работу. Не только я. Очень благодарен за то, что меня окружают такие люди», — заявил Клебо.

27 февраля Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на чемпионате мира-2025 в Тронхейме. Для 28-летнего спортсмена это золото стало десятым на взрослых ЧМ. Рекордсмен по этому показателю — соотечественник Клебо Петтер Нортуг (13 золотых медалей).

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