Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что согласился бы тренировать сборную России

Тренер Абаскаль согласился бы возглавить сборную России, если бы ему предложили

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что согласился бы возглавить сборную России при соответствующем предложении, а также не стал отвечать на вопрос, были ли у него переговоры с российскими клубами. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов», — отметил он.

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. В своей карьере специалист также работал в швейцарском «Базеле», греческом «Волосе», итальянском клубе «Асколи».

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