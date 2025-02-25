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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что согласился бы тренировать сборную России

Тренер Абаскаль согласился бы возглавить сборную России, если бы ему предложили
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что согласился бы возглавить сборную России при соответствующем предложении, а также не стал отвечать на вопрос, были ли у него переговоры с российскими клубами. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Комментировать этот вопрос не в моей компетенции, лучше спросить у агентов», — отметил он.

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. В своей карьере специалист также работал в швейцарском «Базеле», греческом «Волосе», итальянском клубе «Асколи».

Ранее появилась информация, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

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