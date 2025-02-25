Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси вернется в «Барселону». Об этом заявил аргентинский журналист Алекс Кандал, который первым узнал о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами». Информация опубликована в Telegram-канале «Первый спорт».

По словам журналиста, Месси не намерен завершать карьеру до тех пор, пока не сыграет на обновленном стадионе «Камп Ноу». Предположительно, форвард перейдет в каталонский клуб на правах аренды на несколько месяцев после завершения сезона-2025 в МЛС.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

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