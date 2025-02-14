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«Выбирать не приходится»: российский футбольный тренер о соперниках сборной России

Тренер Непомнящий о соперниках сборной России: выбирать не приходится
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил будущих соперников сборной России по футболу, отметив, что сейчас выбирать не приходится, передает Vprognoze.ru.

«Сейчас нам выбирать особенно не приходится. Конечно, выделяется сборная Нигерии, как мне кажется. А сборные Замбии и Беларуси играют на одном где-то уровне», — сказал Непомнящий.

Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года.

Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге ФИФА. В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее экс-футболист оценил соперников сборной России в ближайших товарищеских матчах.

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