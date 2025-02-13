Экс-футболист оценил соперников сборной России в ближайших товарищеских матчах

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высоко оценил уровень национальной команды Нигерии, с которой в июне встретится сборная России в рамках товарищеского матча. Его слова приводит Vprognoze.ru.
«Нигерийцы — частые участники чемпионата мира. Одна из лучших африканских сборных, половина команды из игроков, которые играют в европейских топ-чемпионатах. Давно у России не было таких соперников. Круто, что сыграет с добротной командой», — заявил Дьяков.
13 февраля стали известны ближайшие соперники сборной России по футболу.
Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.
Сборная Замбии занимает 87 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года.
Нигерийцы занимает 44-ю строчку в рейтинге ФИФА. В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала.
Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.
Ранее в ФИФА заявили, что ждут возвращения России на международные соревнования.