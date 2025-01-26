Малкин не сумел завершить матч НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сумел завершить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен» из-за полученного повреждения.

В первом периоде российский х хоккеист получил травму ноги, столкнувшись с канадцем Чандлером Стивенсоном. Это повреждение стало вторым для Малкина в 2025 году. В начале января он пропустил несколько игр в НХЛ из-за травмы верхней части тела.

Матч завершился поражением «Питтсбурга» со счетом 1:4. Для «Пингвинз» этот проигрыш стал третьим в последних четырех поединках. Команда занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 48 очков за 51 матч.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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