Названо условие для сохранения лучшего бомбардира РПЛ

Агенты костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде шантажируют московский клуб ради увеличения зарплаты. Об этом сообщает Mash.

Источник утверждает, что представители футболиста устроили массовый вброс об интересе большого количества клубов, например «Зенит», «ПСЖ», «Арсенал» и «Манчестер Сити», для того, чтобы почти в два раза увеличить зарплату, а также получить агентские выплаты. Известно, что гонорар Угальде должен был вырасти с €1,7 млн до €3 млн, а комиссионные агентам составить €1 млн.

Так же, по сообщению источника, у «Спартака» нет никаких конкретных предложений по Угальде, а все претенденты на игрока из прессы — это фальсификация от агентов Манфреда.

С приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разорвет контракт с одним из вратарей.