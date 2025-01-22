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«Спартак» разорвет контракт с одним из вратарей

СЭ: «Спартак» расторгнет контракт с вратарем Селиховым
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московский «Спартак» расторгнет контракт с российским голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник утверждает, что «красно-белые» выплатят футболисту около €700 тысяч — такая сумма полагается Селихову за оставшийся срок контракта, который истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний голкипер провел восемь матчей в составе «Спартака». Он пропустил семь голов, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Спартак» интересовался основным футболистом «Динамо».

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