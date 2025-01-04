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Один из фаворитов Единой лиги ВТБ проиграл в первом матче года

«Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
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Матч ТВ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» начал год с поражения от пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая проходила в «Баскет-Холле» города Краснодар, завершилась со счетом 82:77 (22:13, 19:23, 12:23, 29:18) в пользу гостей.

Самым результативным в составе пермяков стал россиянин Самсон Руженцев, который набрал 25 очков. В составе хозяев 16 баллов в активе американца Карвела Андерсона. Его соотечественник Айзея Уэйли набрал 13 очков, а Антониус Кливленд — 12.

Примечательно, что «Локомотив-Кубань» по-прежнему не может обыграть «Парму» в этом сезоне: пермяки выиграли третье очное противостояние подряд.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место, одержав 17 побед в 23 матчах. «Парма» идет седьмой, у пермского коллектива 11 побед в 23 играх.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее игрок ЦСКА назвал Олимпиаду лучшим соревнованием в жизни.

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