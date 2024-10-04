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Игрок ЦСКА назвал Олимпиаду лучшим соревнованием в жизни

Баскетболист ЦСКА Аврамович назвал ОИ-2024 лучшим турниром в жизни

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Pasquale Golia/IPA Sport/Global Look Press

Олимпийские игры — 2024 в Париже стали лучшим соревнованием в жизни сербского баскетболиста московского ЦСКА Алексы Аврамовича. Об этом спортсмен рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Олимпиада — это было просто чудесно. Лучшее соревнование, в котором я принимал участие. Четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место — это были лучшие игры в моей жизни. Однозначно, это были матчи, за которые я больше всего горд в своей карьере», — сказал Аврамович.

Баскетболист констатировал, что клубные достижения не могут сравниться с возможностью представлять свою страну на крупнейших международных соревнованиях. Аврамович признался, что был счастлив оказаться в составе сербской национальной команды на состоявшихся минувшим летом Олимпийских играх.

Парижская Олимпиада прошла с 24 июля по 11 августа. Сборная Сербии стала третьей в мужском олимпийском баскетбольном турнире. Они завоевали бронзу в матче за третье место против сборной Германии, победив со счетом 93:83. Золото выиграли американцы, в финале обыграв хозяев турнира французов — 98:87.

Ранее Андрей Кириленко был переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола.

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