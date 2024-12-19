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Олимпийский чемпион пожаловался на рост цен в магазинах

Экс-волейболист Волков: зарплаты не выросли, как цены

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Reuters

Знаменитый отечественный волейболист Александр Волков, выигравший в составе национальной команды Олимпийские игры – 2012 в Лондоне, высказался о росте цен на продукты и о том, как это влияет на жизнь.

«Вся страна обращает внимание на цены в магазинах, что они растут. Нет такого, чтоб прям начал в чем-то ограничивать себя, но все подорожало в два раза. У нас же тоже зарплаты больше не стали, а цены выросли. Не так спокойно сейчас, как раньше. Особенно это с двумя детьми чувствуется», — рассказал Волков Legalbet.

О росте цен на продукты на примере помидор в недавнем интервью высказался нападающий футбольного «Ростова» и сборной России Николай Комличенко, за что его подвергли критике ряд депутатов Государственной Думы.

Александр Волков выступал за московское «Динамо», «Луч», санкт-петербургский «Зенит», казанский «Зенит» и итальянский «Кунео». Он является серебряным призером чемпионата Европы, обладателем Кубка мира и владельцем полного комплекта медалей Мировой лиги.

Ранее сообщалось, что в международной федерации извинились за указание России в карточках нейтральных спортсменов.

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