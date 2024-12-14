В международной федерации извинились за указание России в карточках нейтральных спортсменов

Международная федерация функционального фитнеса заявила, что спортсмены из России приехали на проходящий чемпионат мира в нейтральном статусе и исполняют все обязательства, которые наложены на них в связи с этим. Заявление федерации приводит Sport24.

«Однако название Россия было неправильно указано на карточках с именами спортсменов, и в течение некоторого времени в начале первого дня команда комментаторов называла этих спортсменов «российскими спортсменами». Эти упущения были ошибкой», — указано в сообщении.

Федерация отметила, что глубоко сожалеет об этих упущениях.

14 декабря стало известно, что литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание отец российского атлета Карима Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Ранее Елена Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.