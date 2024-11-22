Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч чемпионата Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«Пари Сен-Жермен»: Сафонов, Хакими, Бералдо, Шкриньяр, Заге, Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Асенсио, Дембеле, Дуэ.

«Тулуза»: Рест, Крессвелл, Маккензи, Аклаг, Каманзи, Кассерес, Сьерро, Дённум, Абухляль, Гбоу, Кинг.

Игра пройдет на стадионе Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Парижская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. «Тулуза» расположилась на десятой позиции, набрав на 11 матчей 15 баллов.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов четырежды выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и трижды сыграв в Лиге 1. На его счету две «сухие» встречи.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

Ранее бывший вратарь сборной России рассказал, когда Сафонов заиграет в «ПСЖ».