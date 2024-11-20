Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший вратарь сборной России рассказал, когда Сафонов заиграет в «ПСЖ»

Экс-голкипер Габулов: Сафонову нужно просто продолжать работать в «ПСЖ»

close
Panoramic/Global Look Press

Бывший голкипер национальной сборной России, а также клубов РПЛ, среди которых столичные ЦСКА и «Динамо», Владимир Габулов высказался о перспективах основного вратаря национальной команды страны Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен», куда он перебрался минувшим летом.

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннарумму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — рассказал Габулов Legalbet.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне Сафонов четырежды выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и трижды сыграв в Лиге 1. На его счету две «сухие» встречи.

25-летний вратарь является первым номером сборной России под руководством Валерия Карпина. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали РПЛ.

Ранее игрок сборной России заявил, что тратит 500 тысяч рублей за один день.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами