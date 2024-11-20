Бывший вратарь сборной России рассказал, когда Сафонов заиграет в «ПСЖ»

Бывший голкипер национальной сборной России, а также клубов РПЛ, среди которых столичные ЦСКА и «Динамо», Владимир Габулов высказался о перспективах основного вратаря национальной команды страны Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен», куда он перебрался минувшим летом.

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннарумму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — рассказал Габулов Legalbet.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне Сафонов четырежды выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и трижды сыграв в Лиге 1. На его счету две «сухие» встречи.

25-летний вратарь является первым номером сборной России под руководством Валерия Карпина. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали РПЛ.

Ранее игрок сборной России заявил, что тратит 500 тысяч рублей за один день.