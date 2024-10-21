Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предоставил гражданство России олимпийскому чемпиону

Путин предоставил российское гражданство олимпийскому чемпиону Джулфалакяну

close
Халилов Яшар/Фотохроника ТАСС

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левону Джулфалакяну. Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.

Джулфалакян также является чемпионом мира и Европы 1986 года. С 2003 года он входит в состав исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Армении.

Ранее Путин дал российское гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль»

Ранее российский боксер Артур Бетербиев объяснил выступления под флагом Канады.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами