Путин предоставил гражданство России олимпийскому чемпиону

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левону Джулфалакяну. Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.

Джулфалакян также является чемпионом мира и Европы 1986 года. С 2003 года он входит в состав исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Армении.

Ранее Путин дал российское гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль»

Ранее российский боксер Артур Бетербиев объяснил выступления под флагом Канады.