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Детям рассказали о правах и показали порно в российской поликлинике

В Пензе детям показали порно в поликлинике

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

В Пензе детям рассказали о правах и показали порно в поликлинике. Об этом сообщает «Пенза взгляд».

По информации издания, одна из родительниц рассказала, что в детской поликлинике №8 над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают медицинские ролики. Когда женщина 3 декабря пришла в медучреждение с дочерью, там шло видео о правах детей, однако в него дважды вклинивались сцены порнографического характера.

В региональном минздраве сообщили, что по факту инцидента провели служебную проверку. Удалось установить, что флеш-карта, с помощью которой ролик транслировался на экране, была заражена вирусом.

За отсутствие контроля за демонстрацией роликов с ненадлежащего носителя администрацию поликлиники и специалиста по техническому обслуживанию привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщина, сообщившая об инциденте, подала заявление в прокуратуру.

Ранее в центре Екатеринбурга случайно начали показывать порно.

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