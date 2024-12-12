Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попали подростки, которые разобрали автомобиль при инспекторах ДПС на Сахалине

На Сахалине на видео попало, как подростки разобрали машину при инспекторах ДПС

На Сахалине несколько подростков при инспекторах ДПС разобрали автомобиль, чтобы его не забрали. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета».

«В сахалинской полиции в ходе несения службы сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Carina без государственных номерных знаков. Во время проверки документов инспекторы установили, что транспортным средством управлял 17-летний юноша. Молодые люди предъявили полицейским только договор купли-продажи, документов о собственности не было», — говорится в сообщении.

При проверке баз данных сотрудники полиции выяснили, что автомобиль снял с регистрационного учета. Несовершеннолетние испугались, что у них могут отнять машину, поэтому разобрали ее на запчасти.

По словам местных жителей, несовершеннолетние полностью разобрали автомобиль, во дворе отдельно лежали сиденья, аккумулятор, динамики и много другое.

На кадрах видно, как на снегу лежат колеса, сиденья и коврики. Рядом с автомобилем стоят несколько несовершеннолетних, один из которых достает из капота запчасти.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД пригласили мать водителя. В результате на нее оформили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее врачи заметили, что у подростка после аварии на Бали прокушен язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами