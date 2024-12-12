На видео попали подростки, которые разобрали автомобиль при инспекторах ДПС на Сахалине

На Сахалине несколько подростков при инспекторах ДПС разобрали автомобиль, чтобы его не забрали. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета».

«В сахалинской полиции в ходе несения службы сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Carina без государственных номерных знаков. Во время проверки документов инспекторы установили, что транспортным средством управлял 17-летний юноша. Молодые люди предъявили полицейским только договор купли-продажи, документов о собственности не было», — говорится в сообщении.

При проверке баз данных сотрудники полиции выяснили, что автомобиль снял с регистрационного учета. Несовершеннолетние испугались, что у них могут отнять машину, поэтому разобрали ее на запчасти.

По словам местных жителей, несовершеннолетние полностью разобрали автомобиль, во дворе отдельно лежали сиденья, аккумулятор, динамики и много другое.

На кадрах видно, как на снегу лежат колеса, сиденья и коврики. Рядом с автомобилем стоят несколько несовершеннолетних, один из которых достает из капота запчасти.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД пригласили мать водителя. В результате на нее оформили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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