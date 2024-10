Портал «Чемпионат» составил рейтинг лучших киберспортивных клубов России

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) составил рейтинг самых известных и успешных киберспортивных клубов России.

В рейтинг «Чемпионата» включены все киберспортивные организации с тремя или более составами, в основе которых игроки из РФ. Исключение составили клубы, у которых всего два состава и оба русскоязычные.

Команды получали баллы за выступления на турнирах с ноября 2023 года по текущий момент. Количество очков определялось в зависимости от популярности киберспортивной игры в России и мире, значимости турнира и результатов команды.

Дисциплины разделили на четыре блока: самые популярные игры (Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends, League of Legends), популярные игры (Apex Legends, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty и Fortnite), средние игры (Rocket League, Overwatch, Rainbow Six Siege, EA Sports FC, StarCraft 2, Tekken 8, Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1) и региональные игры (Warcraft 3 и Standoff 2).

Первое место в рейтинге занял клуб Team Spirit. В редакции отметили, что команда безоговорочно лидирует среди клубов с составами из России, удерживаясь в топе обеих самых популярных игр и достойно развивая другие.

Второе место досталось Virtus.pro, который поддерживает большое количество дисциплин, в том числе и тех, что популярны только в России.

Замыкает тройку лидеров Aurora Gaming. За два года клуб из скромной команды вырос до мирового мультигейминга с шестью составами.

Также в десятку вошли BetBoom Team, Brute Force, 1win Team и другие.