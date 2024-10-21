«Сложный вопрос»: экс-генсек ФИФА о возвращении России

Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке признался, что ему трудно ответить на вопрос, когда сборную России и российские клубы вернут на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

«Это сложный вопрос. Не знаю, когда ФИФА может восстановить в правах Российский футбольный союз (РФС). На вопрос, какие условия существуют для возвращения РФС к полному членству, может ответить только ФИФА, и никто другой. И наверняка сам РФС», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.

Ранее 196-я сборная из рейтинга ФИФА захотела сыграть с Россией.