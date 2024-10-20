Тренера «Спартака» обвинили в том, что он чудит с составом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:3, передает «Чемпионат».

«Станкович постоянно чудит с составом. Один раз за 12 туров то ли он угадал, то ли Семак ещё хуже определил свой состав. «Спартак» смотрелся лучше «Зенита». Все остальные матчи вообще ни о чем», — сказал Червиченко.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Краснодар» открыл счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит».

Ране Константин Генич заявил, что ему больно за «Спартак».