Южноамериканская сборная готова сыграть с Россией

Министр народной власти Венесуэлы по делам молодежи и спорта Арнальдо Хавьер Санчес Перес заявил, что венесуэльская футбольная сборная готова провести товарищеский матч с Россией, передает РИА Новости.

«Министерство спорта Венесуэлы готово организовать любой матч. Мы открыты к спортивным обменам. Для нас Россия — великая спортивная держава. Даже несмотря на санкционное давление», — сказал Перес.

Сбор национальной российской команды стартовал 7 октября, в подмосковном Новогорске, и уже завершился. При этом у подопечных Валерия Карпина не было соперника по товарищескому матчу, поэтому никаких игр проведено не было. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Была возможность сыграть со сборной Пакистана, однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана, матч не состоялся.

Ранее 196-я сборная из рейтинга ФИФА захотела сыграть с Россией.