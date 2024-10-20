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Названа причина провала «Спартака» в чемпионате России

Тренер Гладилин о неудачах «Спартака»: нет поставленной игры

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал причину, по которой у красно-белых не все складывается в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нет поставленной игры. Даже в таком ответственном матче, как сегодня, тренер решает менять схему. И это не от хорошей жизни. Он рисковал, понимая, что нужна победа, чтобы бороться за медали. Но получилось так, что не было связей между линиями, «Краснодар» полностью контролировал мяч, не было ясных переходов», — заявил Гладилин.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором поражение команды в матче РПЛ с «Краснодаром».

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